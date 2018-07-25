Бастрыкин сообщил о расследовании дела о хищении 665 млн рублей при строительстве «Восточного»

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о выплате 665 млн рублей за невыполненные работы при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Дело было возбуждено в отношении экс-сотрудника начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства Александра Никитина.

По данным следствия, Никитин заключил контракт с одной фирмой и выдал ей 774 млн руб. в качестве аванса. После этого компания не выполнила предлагаемые работы. Из-за того, что глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял должностными полномочиями, возврат денежных средств на сумму 665 млн рублей не был обеспечен, рассказал в интервью "Известиям" Бастрыкин.



Ранее проектировщика объектов на космодроме «Восточный» Сергея Островского приговорили к семи годам заключения и штрафу в 1 млн рублей за недостроенный корпус со смотровой площадкой.