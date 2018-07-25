Пять рок-групп отказались от участия в фестивале «Нашествие» из-за сотрудничества с Минобороны

Рок-группы «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и Distemper отказались участвовать в музыкальном фестивале «Нашествие». Это связано с сотрудничеством организаторов с Минобороны России, которое длится с 2013 года.

«Сегодня мы с удивлением узнали, что в фестивале «Нашествие» примет участие Министерство обороны РФ. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка — нет места оружию», — говорится в обращении группы «Пошлая Молли».

В группе «Элизиум» подчеркнули, что изначально организаторы сообщили об отсутствии в этом году экспозиции Минобороны.



«Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля. Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация: Министерство обороны все же в деле», — отметили музыканты.



Фестиваль «Нашествие» в 20-й раз пройдет с 3 по 5 августа в селе Большое Завидово Тверской области.