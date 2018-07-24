«Матч ТВ» переименует канал «Наш футбол»

В руководстве канала решили создать вместо телеканала «Наш футбол» новый. Канал получит название «Матч Премьер», информирует телеграм-канал «Ненобель».

Отвечать за развитие нового канала будет Гавриил Гордеев, директор телеканала «ТНТ4», известный как Гавр из шоу «Comedy Club».

По новому телевизионному контракту в федеральном эфире «Матч ТВ» транслирует два матча из каждого тура Российской премьер-лиги. Оставшиеся матчи показывает «Матч Премьер». Лига получит 1,7 миллиарда рублей и теперь не будет обременена платежами за производство трансляций.

Но «Матч ТВ» забрал дополнительные маркетинговые позиции у клубов.