Сегодня в Татарстане температура воздуха вырастет до +31

Во среду, 25 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +26 до +31 градусов.

В Казани ожидается от 28°С до 30°С тепла. В Набережных Челнах от +26 до +28 градусов.