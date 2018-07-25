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Сегодня в Татарстане температура воздуха вырастет до +31

04:30, 25.07.2018
Сегодня в Татарстане температура воздуха вырастет до +31
Фото: tatarmeteo.ru

Во среду, 25 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от +26 до +31 градусов.

В Казани ожидается от 28°С до 30°С тепла. В Набережных Челнах от +26 до +28 градусов.

Общество Татарстан
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