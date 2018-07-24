США разрешили «Русалу» беспошлинно ввезти 3 тыс. тонн алюминия
Минторг США предоставил структуре UC Rusal — Rusal America — возможность беспошлинно ввезти в страну 3 тыс. тонн алюминиевого сплава, следует из материалов BIS, сообщает портал Metal Bulletin.
Речь идет о сплаве АА6005А (спецификация 14x236), используемом в основном в инженерно-строительных конструкциях. Компания сможет оставлять его до 19 июля 2019 года, передает «Интерфакс».
Ранее UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций.Промышленность
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