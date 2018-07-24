Опытный защитник Сиваков пополнил ряды ФК «Оренбург»
Защитник Михаил Сиваков пополнил ряды ФК «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбургской команды. Ранее он уже играл за оренбургский коллектив в сезоне 2016/2017.
Сиваков также выступал за «БАТЭ» (Борисов, Беларусь), «Габалу» (Габала, Азербайджан), «Гомель» (Гомель, Беларусь), «Зюлте-Варегем» (Варегем, Бельгия), «Вислу» (Краков, Польша), «Кальяри» (Кальяри, Италия), «Пьяченцу» (Пьяченца, Италия), «Черноморец» (Одесса, Украина), «Зарю» (Луганск, Украина), «Амкар» (Пермь).
Член сборной Белоруссии. Участник Лиги чемпионов в составе «БАТЭ». Четырехкратный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе «БАТЭ». Чемпион Польши в составе «Вислы». Мастер спорта международного класса Республики Беларусь.СпортФутбол
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