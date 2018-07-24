КАМАЗ и «Ростсельмаш» могут создать в ЮАР заводы по сборке авто- и сельхозтехники

КАМАЗ и «Ростсельмаш» планируют создать в Южно-Африканской Республике (ЮАР) совместные предприятия по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники и организации сервисной сети. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Между Россией и ЮАР развивается промышленная кооперация, отметил Ушаков.

«Планы (по СП, — прим. ред.) есть, но при условии стабильного спроса», — цитирует «Прайм» представителя КАМАЗа.

Отмечается, что российская сторона также готова участвовать в модернизации железнодорожной инфраструктуры ЮАР, обновлении подвижного состава и авиапарка.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило выручку в размере 62,1 млрд рублей.