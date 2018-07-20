КАМАЗ в первом полугодии получил убыток в размере 803 млн рублей

По итогам первого полугодия 2018 года ПАО «КАМАЗ» получило выручку в размере 62,1 млрд рублей. Это на 4,5 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый убыток компании составил 803 млн рублей.

По итогам года КАМАЗ планирует продать 43,1 тыс. грузовиков и получить прибыль в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО), сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что по итогам I полугодия ПАО «КАМАЗ» выпустило 18 053 грузовика. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.