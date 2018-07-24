Приставы закрыли музей ГУЛАГа в Йошкар-Оле на три месяца

Судебные приставы закрыли музей ГУЛАГа в Йошкар-Оле. Экспозиция будет закрыта три месяца из-за нарушений санитарных требований.

«Деятельность эксплуатации помещения, в котором располагается Музей ГУЛАГа, приостановлена на срок 90 суток с целью устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении управления ФССП по Марий Эл.

Основанием для решения суда о закрытии музея стала проверка Роспотребнадзора. Она показала, что в помещениях музея есть трещины в полах, уровень искусственного освещения в выставочных залах не соответствует установленным требованиям СанПиНа. Кроме того, «визуально обнаружены следы жизнедеятельности грызунов», отметили приставы.