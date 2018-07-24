Управляющий «ВИМ-Авиа» сообщил о признаках преднамеренного банкротства

Временный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» Мария Булатова сообщила о выявлении признаков преднамеренного банкротства, говорится в сообщении в едином реестре банкротств.

Это значит, что руководители совершали специально сделки, которые повлекли за собой крах компании. Отмечается, что в случае, если вина будет доказана, то на руководство будет наложен штраф и им грозит лишение свободы до шести лет.

Напомним, Басманный суд Москвы ранее продлил до 28 августа домашний арест бывшему генеральному директору авиакомпании Александру Кочневу.

Подробнее о компании,, получившей татарстанскую прописку в 2016 году — в материале «Реального времени».