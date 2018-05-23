Суд продлил домашний арест экс-гендиректору «ВИМ-Авиа» до 28 августа

Басманный суд Москвы продлил до 28 августа домашний арест бывшему генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу. Обвиняемому разрешили ежедневные двухчасовые прогулки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, под домашним арестом он находится с 29 сентября прошлого года. Его подозревают в мошенничестве с деньгами пассажиров.

Подробнее о проблемах авиакомпании, получившей татарстанскую прописку в 2016 году, читайте в материалах «Реального времени».