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Суд продлил домашний арест экс-гендиректору «ВИМ-Авиа» до 28 августа

15:03, 23.05.2018 Сюжет:  Крутое пике «ВИМ-Авиа»
Суд продлил домашний арест экс-гендиректору «ВИМ-Авиа» до 28 августа
Фото: ru.wikipedia.org / Igor Bubin

Басманный суд Москвы продлил до 28 августа домашний арест бывшему генеральному директору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу. Обвиняемому разрешили ежедневные двухчасовые прогулки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, под домашним арестом он находится с 29 сентября прошлого года. Его подозревают в мошенничестве с деньгами пассажиров.

Подробнее о проблемах авиакомпании, получившей татарстанскую прописку в 2016 году, читайте в материалах «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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