Внешэкономбанк увеличит количество потенциальных проектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый меморандум Внешэкономбанка. Он увеличивает число потенциальных проектов.



Меморандум изменен по четырем направлениям, передают «Ведомости» со ссылкой на первого зампредседателя ВЭБа Николая Цехомского. Отмечается, что новыми принципами работы ВЭБа станут безубыточность и возможность работать в партнерстве с другими банками.

Кроме того, меморандум расширил возможности банка как кредитора и более четко прописал порядок работы с проблемными активами.

«Мы хотим уйти от ситуации, когда ВЭБ — единственный кредитор проекта, при этом конкурировать с коммерческими банками не собираемся», — пояснил Цехомский.

ВЭБ сможет делать этот первый шаг, входить на старте, например, предоставляя капитал, а потом будут подключаться другие банки. Сам факт наличия партнера в виде государства тоже создает дополнительный комфорт для банков, что проект будет реализован.

Ранее ВЭБ определил первые непрофильные активы, которые банк может выставить на продажу.