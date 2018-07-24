Черчесов попал в список номинированных на премию «Лучший тренер года» по версии ФИФА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов номинирован на премию лучшего тренера года по версии ФИФА.

В число кандидатов вместе с наставником российской национальной команды также попали Массимилиано Алегри («Ювентус»), Златко Далич (Хорватия), Дидье Дешам (Франция), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (Бельгия), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (Англия), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан («Реал»).

В зачет брались результаты за период с 3 июля 2017 по 15 июля 2018 года.



Напомним, под руководством Черчесова сборная России по футболу впервые в истории добралась до 1/4 финала чемпионата мира.