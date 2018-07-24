Дмитрий Брагин стал победителем четвертого этапа российской серии кольцевых гонок
Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин стал победителем казанского этапа российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг».
В обеих гонках Брагин показал второй результат, уступив в них поочередно Алексею Дудукало и Кириллу Ладыгину, но в общем зачете этапа занял первое место.
Благодаря этой победе пилот команды «ТаифМоторСпорт» укрепил свое лидерство в зачете чемпионата по кольцевым гонкам. Теперь отрыв от идущего вторым Ладыгина составляет 8 очков.
Следующий этап кольцевых гонок пройдет в начале августа в Москве.
Напомним, Дмитрий Брагин является пятикратным чемпионом серии российских кольцевых гонок.СпортХоккей
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