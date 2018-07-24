ФИФА не оставит России оборудование для системы видеоповторов
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась оставить оборудование для видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах, где проходил ЧМ-2018.
«Все оборудование, которое было установлено к чемпионату мира, ФИФА сняла. Это касалось не только системы VAR, но и других», — приводит RNS слова президента РФПЛ Сергея Прядкина.
Ранее планировалось, что организация оставит VAR-оборудование в России после окончания чемпионата. Отмечается, что стоимость такого оборудования очень высокая.
Система видеопомощи арбитрам использовалась на ЧМ-2018. В результате ее задействования несколько раз судьи меняли свое решение.
Ранее Прядкин поделился мнением о системе видеопомощи VAR на чемпионате мира в России.СпортФутбол
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