ФИФА не оставит России оборудование для системы видеоповторов

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась оставить оборудование для видеопомощи арбитрам (VAR) на стадионах, где проходил ЧМ-2018.



«Все оборудование, которое было установлено к чемпионату мира, ФИФА сняла. Это касалось не только системы VAR, но и других», — приводит RNS слова президента РФПЛ Сергея Прядкина.

Ранее планировалось, что организация оставит VAR-оборудование в России после окончания чемпионата. Отмечается, что стоимость такого оборудования очень высокая.

Система видеопомощи арбитрам использовалась на ЧМ-2018. В результате ее задействования несколько раз судьи меняли свое решение.

Ранее Прядкин поделился мнением о системе видеопомощи VAR на чемпионате мира в России.