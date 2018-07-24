Россия и Азербайджан подпишут договор о сотрудничестве в области спорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении договора о сотрудничестве между Минспортом РФ и Азербайджанской республикой.

Отмечается, что проект договора обсуждался обеими сторонами, однако сам документ еще не подписан. Он приложен к распоряжению и опубликован на сайте правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем, а также договорились о сотрудничестве.