Путин и Макрон обсудили совместную помощь сирийцам

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, что 15 июля Путин и Макрон в Кремле обсудили результаты сотрудничества и сирийский вопрос.