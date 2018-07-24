Стоимость проезда в саратовских маршрутках вырастет на 5 рублей

В саратовских маршрутках вырастет проезд. Согласно объявлению, размещенному в автобусах малой вместимости, следующих по маршруту №56, цена билета с 28 июля составит 23 рубля.

В скором времени напоминания о росте цен появятся и на других маршрутах. Повышение тарифа согласовано с администрацией города. В настоящее время поездка в маршрутке обходится в 18 рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, с 1 августа в Саратове стоимость проезда в трамваях и троллейбусах поднимется до 23 рублей. Данное решение приняли депутаты городской думы.