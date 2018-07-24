Экс-владельцу крупной пермской продуктовой сети запретили выезжать из России

Арбитражный суд Пермского края запретил экс-руководителю крупной продуктовой сети «Виват» Вадиму Юсупову выезжать за пределы страны.

Ранее из-за финансовых проблем супермаркеты «Виват» и алкогольные магазины «Норман» закрылись в начале 2017 года. Компания и ее руководитель были признаны банкротами. Сейчас Сбербанк пытается взыскать лично с Юсупова 3 млрд рублей, с бывшей сети — 3, 3 млрд рублей.

Стоит отметить, что в залоге у Сбербанка остаются 37 объектов недвижимости пермской продуктовой сети, в том числе помещения, здания и земельные участки, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее арбитраж Удмуртии запустил банкротство «Ижметмаша».