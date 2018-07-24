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Арбитраж Удмуртии запустил банкротство «Ижметмаша»

10:43, 24.07.2018
Арбитраж Удмуртии запустил банкротство «Ижметмаша»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Удмуртии начал банкротство АО «Ижевский завод металлургии и машиностроения» («Ижметмаш», входит в структуру «Татнефти»).

Процедура конкурсного производства запущена на предприятии решением от 16 июля. Заявки кредиторов будут приниматься до 20 сентября, следует из сообщения, опубликованного в реестре банкротств. Судебное заседание по результатам процедуры назначено на 15 января 2019 года.

Конкурсным управляющим назначен Рустем Кильдияров.

Напомним, что правительство Удмуртии и «Татнефть» нашли заказы для предприятия. Вице-премьер республики Александр Свинин говорил, что предварительно заказы завод получит на 2 млрд рублей.

Промышленность Удмуртия
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