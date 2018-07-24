Зеленодольские власти требуют вернуть землю под «Новой Турой»

Исполком Зеленодольского района подал иск к ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» с требованием расторгнуть договор аренды земли, вернуть участок в 59 гектаров земли, которые занимает комплекс, и заплатить 10,7 млн рублей долгов по арендным платежам. Таким образом, технополис утратил право на безвозмездное пользование муниципальной землей.

В суде представитель «Новой Туры» заявил о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора. По его словам, претензию направил не истец, а Палата имущественных и земельных отношений. Однако суд установил, что при заключении договора аренды от лица исполкома выступал руководитель Палаты, то есть третье лицо действовало в интересах истца по доверенности, и отказал в ходатайстве отложить иск.

Многие предприниматели возмущены тем, что собственник «Новой Туры» необоснованно пользовался такими льготами — вместо технополиса построен обычный рынок, и рады тому, что муниципалитет поменял свою позицию. Однако в Палате имущественных и земельных отношений сообщили, что от части своих требований истец уже отказался:

— Исполком уже не требует у суда расторгнуть договор аренды земли с «Управляющей компанией «Технополис «Новая Тура» и возврата участка под комплексом, — сообщила «Реальному времени» заместитель начальника отдела земельных отношений учреждения Альбина Ячанова. — Но по-прежнему требует выплаты 10,7 млн рублей долга по арендным платежам.

Подробности судебного спора и арендного противостояния бизнесменов читайте в нашем материале.

