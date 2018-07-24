Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Решение депутаты приняли сегодня на очередном пленарном заседании.



За проголосовали 306 депутатов, против — 80.

Напомним, законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.