Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Решение депутаты приняли сегодня на очередном пленарном заседании.
За проголосовали 306 депутатов, против — 80.
Напомним, законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.
Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.ОбществоВласть
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