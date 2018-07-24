Соперник «Уфы» словенский «Домжале» с победы начал национальный чемпионат

Соперник «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы словенский «Домжале» с победы начал национальный чемпионат. На домашней арене он обыграл клуб «Кршко» со счетом 2:0. Причем первый мяч в сезоне — автогол.

В первом туре чемпионата Словении действующий чемпион «Марибор» в гостях разгромил четвертую команду по итогам прошлого сезона «Рудар Веленье» — 5:0. Побед также добились «Горица», обыгравшая «Олимпию» из Любляны — 2:0, и «Алюминий», в упорной борьбе взявший верх над ФК «Целе» — 2:1.

Напомним, в прошлом сезоне «Домжале» стал бронзовым призером чемпионата Словении.