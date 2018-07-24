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В кировских магазинах продавали мясо индейки, зараженное птичьим гриппом

10:01, 24.07.2018
В кировских магазинах продавали мясо индейки, зараженное птичьим гриппом
Фото: pixabay.com

В Кирове специалисты Управления ветеринарии региона обнаружили мясо индейки, инфицированное птичьим гриппом.

Причиной проверки стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 в ростовском агропромышленным холдинге «Евродон». 19 и 20 июля были взяты 10 проб полуфабрикатов данной компании в кировских магазинах и торговых сетях.

В итоге, лабораторные исследования выявили геном вируса гриппа А птиц в эскалопе из мяса индейки, голени индейки бескостной, фарше из индейки «Отличный», котлете натуральной из индейки и филе грудки индейки, рассказали в Управлении ветеринарии Кировской области.

Вся продукция была немедленно снята с реализации. На данный момент решается вопрос о ее уничтожении. Также ведомство проводит мероприятия по недопущению распространения заболевания и пресечения оборота инфицированной продукции на территории региона.

Справка

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб.

Общество Кировская область
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