В кировских магазинах продавали мясо индейки, зараженное птичьим гриппом

В Кирове специалисты Управления ветеринарии региона обнаружили мясо индейки, инфицированное птичьим гриппом.

Причиной проверки стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 в ростовском агропромышленным холдинге «Евродон». 19 и 20 июля были взяты 10 проб полуфабрикатов данной компании в кировских магазинах и торговых сетях.

В итоге, лабораторные исследования выявили геном вируса гриппа А птиц в эскалопе из мяса индейки, голени индейки бескостной, фарше из индейки «Отличный», котлете натуральной из индейки и филе грудки индейки, рассказали в Управлении ветеринарии Кировской области.

Вся продукция была немедленно снята с реализации. На данный момент решается вопрос о ее уничтожении. Также ведомство проводит мероприятия по недопущению распространения заболевания и пресечения оборота инфицированной продукции на территории региона.