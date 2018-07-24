Новая грузовая авиакомпания E-Cargo может войти в пятерку крупнейших российских перевозчиков

На прошлой неделе Росавиация выдала сертификат эксплуатанта новой грузовой авиакомпании ООО «Ерофей», которая зарегистрирована в Хабаровске. Об этом рассказал топ-менеджер компании в авиатранспортной отрасли.

Новая грузовая авиакомпания будет работать под брендом E-Cargo. В парке компании пока один самолет Boeing 757-200F, но позднее у нее будет пять самолетов, заявил владелец 100% компании Андрей Чупров.



Компания планирует совершать чартерные грузовые перевозки из «Домодедово». 24 июля судно компании должно совершить свой первый коммерческий рейс на Чукотку, в город Певек, с 30 т груза на борту, пишут «Ведомости».



Сумма инвестиций в проект не раскрывается. Отмечается, что E-Cargo может войти в пятерку крупнейших грузовых перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в России на развитие региональных авиаперевозок необходимо 180 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей следует направить федеральным предприятиям, которым принадлежат десятки небольших аэропортов на Дальнем Востоке.

