Новая грузовая авиакомпания E-Cargo может войти в пятерку крупнейших российских перевозчиков
На прошлой неделе Росавиация выдала сертификат эксплуатанта новой грузовой авиакомпании ООО «Ерофей», которая зарегистрирована в Хабаровске. Об этом рассказал топ-менеджер компании в авиатранспортной отрасли.
Новая грузовая авиакомпания будет работать под брендом E-Cargo. В парке компании пока один самолет Boeing 757-200F, но позднее у нее будет пять самолетов, заявил владелец 100% компании Андрей Чупров.
Компания планирует совершать чартерные грузовые перевозки из «Домодедово». 24 июля судно компании должно совершить свой первый коммерческий рейс на Чукотку, в город Певек, с 30 т груза на борту, пишут «Ведомости».
Сумма инвестиций в проект не раскрывается. Отмечается, что E-Cargo может войти в пятерку крупнейших грузовых перевозчиков.
Ранее сообщалось, что в России на развитие региональных авиаперевозок необходимо 180 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей следует направить федеральным предприятиям, которым принадлежат десятки небольших аэропортов на Дальнем Востоке.
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