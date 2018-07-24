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Бригада литовца Донатаса Румшаса рассудит «Уфу» и «Домжале»

08:44, 24.07.2018

УЕФА назвал имя главного арбитра, который будет работать на первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Уфа» — «Домжале».

Встречу в столице Башкортостана обслужит бригада литовца Донатаса Румшаса. Помогать ему будут лайнсмены Довидас Сужеделис и Витис Снарскис. Четвертым рефери выступит Робертас Шмитас.

Румшас уже встречался с российским клубом ранее: 26 сентября 2017 года он работал на матче Юношеской лиги УЕФА «Спартак» — «Ливерпуль» (2:1).

Поединок уфимцев со словенцами пройдет 26 июля на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана, начало — в 17.00 мск.

СпортФутбол Башкортостан
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