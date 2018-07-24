Минтранс РФ может обязать менять бортовые устройства системы «Платон» раз в три года

Минтранс России предлагает обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств и заменять их раз в 3 года. Об этом сказано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе поясняется, что срок службы таких устройств составляет 3 года и зависит от установленных в нем средств криптографической защиты информации. После истечения срока службы бортовые устройства могут показывать недостоверные данные о движении транспортных средств.

Норма может вступить в силу с с сентября 2018 года.

Ранее «Реальное время» писало, что за 2018 год сборы системы «Платон» с учетом переноса индексации тарифа на 2019 год составят 20 млрд рублей.