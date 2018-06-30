Сборы системы «Платон» в 2018 году составят 20 млрд рублей — Минтранс РФ

По итогам 2018 года сборы системы «Платон» с учетом переноса индексации тарифа на 2019 год составят 20 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 млрд и даже более», — цитирует его ТАСС.

Ранее срок начала ежегодной индексации тарифа системы «Платон» перенесли с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года.