Конгресс США намерен продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

В Конгрессе США планируют продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны. Об этом говорится в отчетах комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей.

В тексте документа говорится, что Вашингтон намерен «для противостояния России» запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.

Также планируется «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому».



Вместе с тем в Конгрессе намерены запретить американскому правительству признавать Крым российским и выделить 250 млн долларов для поставки вооружения на Украину. Еще 6,3 млрд долларов пойдет на программу «Европейская инициатива сдерживания» с целью «сдерживания российской агрессии».



Напомним, что в июне Министерство финансов США расширило санкции против России. В ответ Москва ввела пошлины в размере от 25 до 40% на импорт товаров из США.