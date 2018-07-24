В России отзывают более 300 автомобилей BMW, купленных с мая по июль этого года

Официальный дилер BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России 328 автомобилей из-за проблем с электрикой и тормозами.



Отзыву подлежат 192 автомобиля марки BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля BMW Mini F5/F60, реализованных с мая по июль этого года.

«Причиной отзыва автомобилей является возможный брак в установленном датчике положения коленчатого вала. При неисправности датчика не считываются сигналы колеса датчика положения коленчатого вала», — говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее сообщалось, что в РФ отзовут 6,5 тыс. автомобилей Jeep и Chrysler.