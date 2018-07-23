Минспорт РФ собирается субсидировать расходы на эксплуатацию стадионов в Саранске и Нижнем Новогороде

Министерство спорта РФ планирует в течение 5 лет субсидировать расходы по эксплуатации стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Павел Новиков.



«То, что касается стадионов, то до пяти лет мы собираемся субсидировать текущие расходы на эксплуатацию стадионов — это достаточно большие средства. В Петербурге этот вопрос решен, там уже есть концессионер — футбольный клуб «Зенит», а Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Ростов могут получить субсидирование», — сказал он.

По его словам, в первый год эксплуатации субсидии могут составлять 95%, а затем последует уменьшение до 50—60% в пятом году. Точная сумма расходов не уточняется, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия поможет Катару со строительством и оборудованием стадионов к ЧМ-2022.