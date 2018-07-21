Россия поможет Катару со строительством и оборудованием стадионов к ЧМ-2022

Россия поможет Катара в части строительства и оборудования стадионов. Об этом заявил посол РФ в ДохеНурмахмад Холов.

«На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с Российским футбольным союзом и Министерством спорта. Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно. Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов», — сказал он в интервью ТАСС.

Напомним, что 15 июля в Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.