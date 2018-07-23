В Казани до 15 августа июля частично перекроют улицу Назиба Жиганова.

В Казани с 24 июля по 15 августа частично перекроют ул.Назиба Жиганова. Это связано с работами по благоустройству территории.

Так, планируется частичное закрытие проезжей части ул.Назиба Жиганова, на участке от кольца «Икеа» в районе здания №141 до пр.Альберта Камалеева, сообщает пресс-служба мэрии города…

Ранее Реальное время" писало, что в августе в Казани из-за прокладки теплотрассы частично перекроют Даурскую.