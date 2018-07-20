В августе в Казани из-за прокладки теплотрассы частично перекроют Даурскую

В августе в Казани временно ограничат движение по улице Даурской. Это связано с прокладкой теплотрассы к жилому комплексу.



«С 4 августа по 5 августа планируется поэтапное закрытие проезжей части по ул. Даурской в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Карбышева. С 11 по 12 августа — в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Рихарда Зорге», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани будет временно ограничено движение транспорта по улицам Минской, Туганлык и Айдинова.