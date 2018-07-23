Стал известен возможный соперник «Уфы» в 3 квалификационном раунде Лиги Европы

Стали известны результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19.



В случае успешного результата в двухматчевом противостоянии со словенским «Домжале», в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Уфа» встретится с победителем пары «Гонвед» (Венгрия) — «Прогрес» (Люксембург).



Матчи 3-го квалификационного раунда состоятся 9 и 16 августа.

Напомним, что со словенским «Домжале» уфимцы первый матч сыграют на домашнем стадионе «Нефтяник», эта игра состоится 26 июля, начало — в 19 часов. Ответный поединок состоится в Любляне 2 августа. В преддверии старта в еврокубковом турнире «Уфа» провела открытую тренировку.