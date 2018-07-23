Правительство Удмуртии запретило передвижение на снегоходах по парку «Шаркан»

Правительство Удмуртии запретило пользоваться снегоходами в природном парке «Шаркан».

Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства республики.

Документ вносит изменения положение, утвержденное в 2001 году. Согласно ему, не территории парка будет введен запрет на передвижение на снегоходах. Исключение составят случаи охраны и необходимые мероприятия.

Напомним, что в этом году власти Башкирии запретили пользоваться снегоходами в парке «Иремель». В Минприроды республики объяснили решение волей граждан.