«Россия 24» показала сюжет с предполагаемой дочерью Путина
Телеканал «Россия 24» выпустил короткое интервью сотрудницы Министерства здравоохранения Марии Воронцовой.
Как сообщает TJournal, она может быть старшей дочерью российского президента Владимира Путина. Отмечается, что ранее она не появлялась в эфирах российских телеканалов.
По неподтвержденным данным младшая дочь Путина, Екатерина, активно участвует в общественной жизни страны под фамилией Тихонова.ОбществоВласть
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