«Россия 24» показала сюжет с предполагаемой дочерью Путина

Фото: скриншот

Телеканал «Россия 24» выпустил короткое интервью сотрудницы Министерства здравоохранения Марии Воронцовой.



Как сообщает TJournal, она может быть старшей дочерью российского президента Владимира Путина. Отмечается, что ранее она не появлялась в эфирах российских телеканалов.

По неподтвержденным данным младшая дочь Путина, Екатерина, активно участвует в общественной жизни страны под фамилией Тихонова.