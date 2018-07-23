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«Россия 24» показала сюжет с предполагаемой дочерью Путина

17:37, 23.07.2018
«Россия 24» показала сюжет с предполагаемой дочерью Путина
Фото: скриншот

Телеканал «Россия 24» выпустил короткое интервью сотрудницы Министерства здравоохранения Марии Воронцовой.

Как сообщает TJournal, она может быть старшей дочерью российского президента Владимира Путина. Отмечается, что ранее она не появлялась в эфирах российских телеканалов.

По неподтвержденным данным младшая дочь Путина, Екатерина, активно участвует в общественной жизни страны под фамилией Тихонова.

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