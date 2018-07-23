В ФССП предложили обязать информировать о приеме на работу должников

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей информировать службу приставов о приеме на работу должника.



Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП обеспечивает актуальную информацию по должникам практически в онлайн-режиме, проверка на наличие задолженности занимает несколько минут. При этом приставы для розыска должника по всей стране тратят не один день, передает «РИА Новости».

Отмечается, что работодатели и сейчас могут проверять кандидатов по базе, а «долг по алиментам — это не приговор, а жизненная ситуация».

Глава ФССП также предлагает обязать страховые организации уведомлять приставов о должниках, которым назначены страховые выплаты.

«Кроме того, розыску должников по алиментам может способствовать информация из медицинских организаций об обращении к ним должника», — добавил Аристов.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие долги, получат защиту от взыскания средств в пределах прожиточного минимума.