Правительство РФ может вернуть накопительную часть пенсии

Министерство финансов и Центробанк России решили с 2019 года вернуть россиянам накопительную часть пенсии.

Правительство уже разработало законопроект, который могут провести в осеннюю сессию Госдумы РФ. Принципиальное отличие от предыдущей системы — накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что работник сам сможет решить делать делать взносы или нет. При этом, по умолчанию они составят 6%. Кроме того, к этим деньгам могут подпустить страховщиков, но передать им средства у россиянина получится только после выхода на пенсию.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено отказаться от «балльной» пенсионной системы.