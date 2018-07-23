В Татарстане закупят компьютеры и оргтехнику почти на 119 миллионов рублей
Госкомитет РТ по закупкам опубликовал 8 тендеров на поставку компьютеров и оргтехники. Общая сумма закупок составила почти 119 млн рублей.
- Так, только картриджи для министерств и других госорганизаций обойдутся в 18,5 млн рублей. Деньги поступят из бюджетов: федерального, территориального ФОМС, Татарстанского, а также будут использованы внебюджетные средства (какие именно не уточняется).
- Мониторы, ноутбуки и системы APM обойдутся в 19,4 млн рублей. Деньги, в основном, выделят на эти нужды бюджеты районов РТ. Также будут использованы внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.
- Примерно такие же системы, что в и в предыдущей закупке, только на сумму чуть меньше — 17,5 млн рублей, оплатят из бюджетов Казани, Актанышского МР РТ, Татарстана и федерального. Кроме того, также будут использованы внебюджетные средства учреждений.
- Еще один тендер на 18,2 млн рублей на покупку тех же самых ноутбуков и компьютеров обеспечат бюджеты: ПГТ Камских Полян Нижнекамского района, федеральный, Набережных Челнов, территориального ФОМС, Татарстана.
- 17,2 млн рублей заплатят бюджеты Альметьевского МР РТ, Татарстана, внебюджетные средства получателей средств субъекта РФ за такие же компьютеры, ноутбуки и мониторы.
- Из бюджета Бавлинского района и других районов РТ и РФ также будет выделено 17,5 млн рублей на проекторы, принтеры и компьютеры.
- 14,5 млн рублей выделят на сканеры, принтеры и периферийные устройства также из федерального и местных бюджетов.
- Последний тендер опубликован 20 июля и будет оплачен из бюджетов Камских Полян и других районов РТ и российского.
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