В Ижевске пройдет митинг в поддержку ХК «Ижсталь»

Болельщики ХК «Ижсталь» решили организовать митинг в поддержку клуба. Он назначен на 1 августа.

«Ждём всех, кому не безразлично будущее любимой команды, надеемся, что данная акция позволит ХК Ижсталь остаться на плаву и не прекратить существование в год шестидесятилетия», — говорится в сообщении на официальной странице клуба (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, из-за долгов по зарплате, соцвыплатам и налогам было арестовано имущество клуба и приостановлено движение по счетам. В середине июля руководство клуба сообщило о погашении долгов по страховым взносам. Власти Удмуртии обещали не сокращать уровень финансирования команды, но пока проблемы у «Ижстали» не завершились.