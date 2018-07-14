ХК «Ижсталь» погасил долги по страховым взносам за 2017 год

Хоккейный клуб «Ижсталь» сообщил о погашении задолженности по страховым взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Ранее исполнительный директор клуба Константин Билан говорил, что долги по зарплате и социальным выплатам достигают половины годового бюджета клуба.

Приставы наложили арест на имущество клуба. В том числе под арест попали два автобуса и табло ледового дворца.

Клуб вел переговоры с правительством Удмуртии о погашении долгов. При этом, республика официально гарантировало, что уровень финансирования будет достаточен для участия в чемпионате ВХЛ.