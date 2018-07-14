ХК «Ижсталь» погасил долги по страховым взносам за 2017 год
Хоккейный клуб «Ижсталь» сообщил о погашении задолженности по страховым взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Ранее исполнительный директор клуба Константин Билан говорил, что долги по зарплате и социальным выплатам достигают половины годового бюджета клуба.
Приставы наложили арест на имущество клуба. В том числе под арест попали два автобуса и табло ледового дворца.
Клуб вел переговоры с правительством Удмуртии о погашении долгов. При этом, республика официально гарантировало, что уровень финансирования будет достаточен для участия в чемпионате ВХЛ.СпортХоккей Удмуртия
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