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Сергей Томаров о «Домжале»: «Команда достаточно квалифицированная, серьезная»

08:37, 23.07.2018

В ходе открытой тренировки ФК «Уфа» накануне главный тренер Сергей Томаров оценил шансы своей команды против первого соперника в Лиге Европы — словенского «Домжале»:

— Мы смотрели их игры. Сегодня они еще будут играть в своем чемпионате, и две игры квалификации мы тоже видели, их товарищеские матчи наблюдали. Информации много, будем анализировать и систематизировать, и с завтрашнего дня целенаправленно готовиться к ним. Футболисты словенского клуба достаточно мобильны, любят работать с мячом. То, что они 10 лет подряд играют в Лиге Европы, говорит, наверное, что это команда достаточно квалифицированная, серьезная. Будем готовиться, стараться сыграть хорошо.

СпортФутбол Башкортостан
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