Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы жителей в соцсетях

Власти регионов будут отслеживать жалобы жителей в социальных сетях с помощью специально разработанной системы мониторинга «Инцидент менеджмент».



Система осуществляет мониторинг по ключевым словам в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». После этого данные получает сотрудник информационного управления правительства региона. Он решает, на какие сообщения власти должны ответить (в зависимости от темы и масштаба проблемы «сортируются» по профилям министерств).



По информации РБК, запуск программы мониторинга инициировал Кремль. В «Медиалогии» (разработчик программы) подтвердили разработку системы и ее поставку в ряд регионов. По всей стране систему планируется внедрить к 2019 году.

Ранее правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. Теперь их деятельность оценивают по качеству работы с гражданами.

