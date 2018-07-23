В России впервые с 2012 года сократился уровень бедности

Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Снижение показателя произошло впервые с 2012 года, отмечается в данных Росстата.



Таким образом, доходы ниже прожиточного минимума по итогам прошлого года имели 13,2% россиян. Эксперты считают, что уровень бедности продолжит снижаться.

Текущее изменение показателя может быть связано с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6% относительно 2016-го, а инфляция за тот же период составила 3,7%. Поскольку доходы населения оценивают по первому показателю, часть россиян вышла из категории бедных, пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию сказал, что в стране за чертой бедности находятся 20 млн человек. Российский лидер призвал направить усилия на снижение этой цифры.

