В Японии утвердили имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в японской столице, которые пройдут в 2020 году, получили имена Мирайтова и Сомэйти.



«Названия были выбраны в соответствии с голосованием, проведенным с декабря 2017-го по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ как в самой Японии, так и за границей. Отныне Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — цитирует сообщение оргкомитета ТАСС.



It's official! The name of the Tokyo 2020 Olympic Games mascot is #MIRAITOWA, and #SOMEITY as the Tokyo 2020 Paralympic Games mascot! Comment down below and Say Hi to our official mascots! pic.twitter.com/5AAYnsabKH

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 22 июля 2018 г.

Напомним, МОК утвердил расписание летних Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа.