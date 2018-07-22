В Японии утвердили имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года
Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в японской столице, которые пройдут в 2020 году, получили имена Мирайтова и Сомэйти.
«Названия были выбраны в соответствии с голосованием, проведенным с декабря 2017-го по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ как в самой Японии, так и за границей. Отныне Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными амбассадорами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — цитирует сообщение оргкомитета ТАСС.
It's official! The name of the Tokyo 2020 Olympic Games mascot is #MIRAITOWA, and #SOMEITY as the Tokyo 2020 Paralympic Games mascot! Comment down below and Say Hi to our official mascots! pic.twitter.com/5AAYnsabKH
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 22 июля 2018 г.
Напомним, МОК утвердил расписание летних Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа.Спорт
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