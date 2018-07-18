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МОК утвердил расписание летних Игр 2020 года в Токио

22:51, 18.07.2018
МОК утвердил расписание летних Игр 2020 года в Токио
Фото: pixabay.com

МОК утвердил расписание летних Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа.

В программе будут представлены рекордные 33 вида спорта. За 2 дня до церемонии открытия Олимпийских игр, 22 июля, начнутся соревнования по футболу и софтболу, сообщила пресс-служба организации.

Напомним, шесть новых дисциплин пополнят программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В их числе: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею и другие.

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