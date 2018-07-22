В Шанхае эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за приближения тайфуна «Ампил»

Более 190 тысяч человек эвакуированы в Шанхае в связи с приближением тайфуна «Ампил».

По данным метеорологов из Китая, тайфун продвигается со скоростью 25 км/ч. Как ожидается, «Ампил» обрушится на Шанхай к полудню по местному времени. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Синьхуа».

Напомним, число жертв ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек, несколько десятков человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь.