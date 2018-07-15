В Японии из-за ливней погибли 216 человек

Число жертв ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек, несколько десятков человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь.



Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции, сообщает ТАСС со ссылкой на главное полицейское управление страны.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены.

Почти 6 тыс. человек находятся в специальных эвакуационных центрах без возможности вернуться в свои дома. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась жара — выше 30 градусов.

Напомним, власти Японии дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.