Китайцы назвали продукты, продлевающие жизнь

Ученые из Китая выяснили, что потребление рыбы и других продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, например картофеля и шпината, снижает уровень смертности.

Исследователи 16 лет наблюдали за диетой более 240 тыс. мужчин и 180 тыс. женщин, в число их рациона в том числе была включена рыба, передает Journal of Internal Medicine. В результате эксперимента выяснилось, что регулярно употребляющие этот продукт мужчины на 10% реже страдают от заболеваний сосудов и на 37% — печени. У женщин на 38% снижается риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Также регулярное употребление рыбы снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на рыбу из-за ограничений ФСБ на иностранные суда.